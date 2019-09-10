В Сочи спасатели вывели 20 человек из горящего дома

В Сочи спасатели вывели 20 человек из горящего дома

В Адлерском районе на юге Сочи произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели получили данные о возгорании на улице Ленина в 05:20 мск. Прибыв на место, они зафиксировали горение около 10 кв. м кровли.

«К сожалению, есть пострадавшие. Эвакуированы 20 человек», — указали в МЧС.

Спустя час пожар локализовали и ликвидировали.

В администрации Сочи агентству «Интерфакс-Юг» уточнили, что пожар произошел в трехэтажной мини-гостинице. По словам представителя администрации, один человек погиб, еще одного госпитализировали.