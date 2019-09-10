США передали Украине похищенную из СССР во Второй мировой войне картину

США передали Украине картину художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниною», которую во времена Второй мировой войны похитили нацисты. Об этом посольство Украины в США написало на своей странице в Facebook.
Отмечается, что во время войны она была потеряна из Днепропетровского художественного музея, однако впоследствии нашлась в Соединенных Штатах.
«Пока это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу», — добавили в посольстве.