В Чечне объяснили «беседой» доставку двух певцов в отдел полиции

Чеченские исполнители Аюб и Асхаб Вахараговы не были задержаны, речь шла о «беседе» в отделе полиции. Об этом заявила РБК член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«Они не были задержаны. Они только что были у меня в офисе. Да, они доставлялись [в отделение полиции], и вчера же они были отпущены. Участковый их просто приглашал после того, как они были в минкультуры, министр культуры Чечни приглашал их. Вопросы [полицейских] были касательно того, зачем их приглашали [в минкультуры], что там было, и все. Никаких побоев и задержаний в их отношении не было. Беседу провели и отпустили. Вот только они у меня были. Веселые, здоровые», — рассказала Саратова, поясняя ранее данный ею же комментарий о судьбе музыкантов.

Для чего артистов приглашали в минкультуры, Хеда Саратова не знает, «поскольку не интересовалась». «Я этой темой начала заниматься после того, как мне начали звонить журналисты и говорить, что якобы над ними [артистами] издевались, в их отношении применялись пытки», — пояснила она.

Также Саратова заявила, что ничего не знает о претензиях к певцам по поводу песен «сомнительного содержания».

О задержании Вахараговых 8 сентября сообщило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на слова Хеды Саратовой. Тогда Саратова говорила, что молодые люди «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры Чеченской Республики о недопустимости подобного репертуара». Источник «Кавказ. Реалии», в свою очередь, утверждал, что братья Вахараговы удерживаются в РОВД без предъявления обвинений уже две недели.