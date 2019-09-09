В Госдуме назвали желательную минимальную цену для пачки сигарет

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает необходимым установить минимальную цену на пачку сигарет в размере 85 руб. Об этом он сообщил в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, в стране должен быть установлен определенный единый нижний порог на стоимость табачных изделий.

«95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 руб., так что мы могли бы, например, установить цену 85 руб. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — сказал он.

Катасонов отметил, что такое решение позволит сократить контрабанду табачных изделий, объем которой только за 2018 год на российском рынке достиг 80%, в результате чего бюджет страны потерял 50 млрд руб.

Минимальную цену на сигареты должен устанавливать не производитель, а государство, считает парламентарий.