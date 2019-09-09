Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Пять человек погибли в аварии с участием двух автомобилей в Отрадненском районе Краснодарского края. Об этом РБК сообщили в администрации Спокойненского сельского поселения.

По словам главы поселения Игоря Егорова, две иномарки столкнулись примерно в полночь, в результате чего погибли пять человек — три женщины и двое мужчин. По его словам, участниками ДТП были жители Надежной, Подгорной и Отрадной станиц.

«В одном автомобиле — четверо погибших, в другом — один, вез пчел. Там пчелы летали, ульи лежали», — добавил он. В разговоре с РИА Новости» Егоров уточнил, что столкновение было лобовым.

Информированный источник уточнил в разговоре с агентством «Интерфакс-Юг», что столкнулись легковые автомобили марок Honda и Mazda. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.