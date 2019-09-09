В Новосибирске переизбрали мэра-коммуниста Анатолия Локотя

В Новосибирске переизбрали действующего мэра города: коммунист Анатолий Локоть набрал на выборах 8 сентября 50,25% голосов жителей города. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы горизбиркома Андрея Голомазова.

Самовыдвиженец Сергей Бойко получил 18,56% голосов, кандидат от ЛДП Евгения Лебедев — 9,35%. Наталья Пинус (Российский общенародный союз) набрала 8,28%, Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

«По предварительным данным, явка на выборах составила 20,68% избирателей», — добавил Голомазов.

Локоть занимает должность мэра Новосибирска с апреля 2014 года. Тогда он заручился поддержкой 43,75% избирателей.

В 2018 году Локоть намеревался принять участие в борьбе за место губернатора области, однако позднее отказался от гонки, заключив соглашение с временно исполнявшим обязанности главы региона единороссом Андреем Травниковым.