Бочаров победил на выборах волгоградского губернатора почти с 77% голосов

Бочаров победил на выборах волгоградского губернатора почти с 77% голосов

Действующий губернатор Волгоградской области, кандидат партии «Единая Россия» Андрей Бочаров победил на выборах главы региона, набрав по итогам обработки всех бюллетеней 76,81% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной избирком.

Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Буров, набравший 11,39%, третье место с 6,26% досталось Владимиру Рублеву (ЛДПР). Кандидат от «Справедливой России» Сергей Полещук набрал 3,39%.

Андрей Бочаров возглавляет Волгоградскую область с сентября 2014 года. В 2005–2007 годах он был заместителем губернатора Брянской области. Участник первой чеченской кампании.

В воскресенье, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 субъектах федерации.