В Кузбассе три улицы попали в зону риска после взрыва в частном доме

В Кузбассе три улицы попали в зону риска после взрыва в частном доме

В Кузбассе, в городе Ленинске-Кузнецком, после взрыва в частном доме, предположительно, спровоцированного скоплением метана, в зоне риска находятся три улицы. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев в ходе встречи с жителями города, передает глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Константин Тихонов в своем Instagram-аккаунте.

На участке, где произошел взрыв, в 1940-х годах велись горные работы. Из документов по ним стало известно, что угольный пласт, выделяющий газ, располагается близко к поверхности, на глубине около 20 м, заявил Цивилев. По его словам, сейчас в зоне риска находятся три улицы — Воронежская, Минская и Ясная. Над решением дегазации работают ученые ВостНИИ, специалисты «СУЭК-Кузбасс» ведут постоянное наблюдение за атмосферой в домах.

В четверг, 5 сентября, около 23:00 (19:00 мск) в частном доме на Воронежской улице произошла вспышка газа. В результате происшествия 63-летняя хозяйка дома получила ожог более 30% поверхности тела, женщину госпитализировали. По одной из версий, взрыв произошел из-за скопления в доме шахтного метана.