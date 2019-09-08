В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Кандидат от КПРФ в Волгоградскую областную думу Вадим Чистяков умер после обхода избирательных участков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на секретаря местного избиркома Анатолия Ярылкина.

По его словам, несчастный случай произошел в Краснооктябрьском районе. Ярлыкин не уточнил обстоятельства инцидента.

Изданию V1.ru подтвердили эту информацию в региональном обкоме КПРФ. «На одном из них [избирательных участков] он [Чистяков] начал спорить с членами участковой избирательной комиссии, доказывать, что на участке есть нарушения. В какой-то момент ему стало плохо, вызвали скорую, но спасти его не удалось», — сообщили там.

Депутат облдумы от КПРФ Михаил Таранцов уточнил изданию, что в последние несколько дней Чистяков жаловался на сердце. По словам Таранцова, кандидат позвонил ему после спора на избирательном участке и сказал, что «вроде бы разобрался». После этого Чистяков съездил домой, зашел в магазин и упал из-за сердца, сказал он.

Чистяков родился в 1969 году. Служил в Вооруженных силах, полковник в отставке. Он выдвигался в депутаты облдумы по 13-й региональной группе.