ЦИК не нашла серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получила жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
«День тишины прошел в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьезных жалоб», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Булаева, «кандидаты и партии успокоились».
Зампредседателя ЦИК сообщил, что на своем участке утром проголосовал одним из первых, и добавил, что рассчитывает на неплохую явку.
В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в трех — мэров региональных столиц, также проводятся довыборы четырех депутатов Госдумы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, в 02:00 началось голосование в Забайкальском крае, в столице и Санкт-Петербурге участки открылись в 8:00 мск.