ЦИК не нашла серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

ЦИК не нашла серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получила жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«День тишины прошел в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьезных жалоб», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Булаева, «кандидаты и партии успокоились».

Зампредседателя ЦИК сообщил, что на своем участке утром проголосовал одним из первых, и добавил, что рассчитывает на неплохую явку.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в трех — мэров региональных столиц, также проводятся довыборы четырех депутатов Госдумы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, в 02:00 началось голосование в Забайкальском крае, в столице и Санкт-Петербурге участки открылись в 8:00 мск.