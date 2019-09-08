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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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ЦИК не нашла серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получила жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«День тишины прошел в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьезных жалоб», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Булаева, «кандидаты и партии успокоились».

Зампредседателя ЦИК сообщил, что на своем участке утром проголосовал одним из первых, и добавил, что рассчитывает на неплохую явку.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в трех — мэров региональных столиц, также проводятся довыборы четырех депутатов Госдумы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, в 02:00 началось голосование в Забайкальском крае, в столице и Санкт-Петербурге участки открылись в 8:00 мск.

Теги: ЦИК, выборы
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