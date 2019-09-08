Региональные избиркомы дали первые данные по явке на выборах

На досрочных выборах губернатора Сахалинской области явка по состоянию на 15:00 местного времени (07:00 мск) составила 27,13%, говорится на сайте местного избиркома.

В Новосибирске, где избирают мэра, явка к полудню (09:00 мск) составила 5,43%, в Хабаровском крае к тому же времени — 12,5%, в Иркутской области — 11,2%. В Челябинской области к 10 утра (08:00 мск) на выборах проголосовали 5,67% избирателей, в Астраханской области к тому же времени — 5,36%. В Курганской области показатель составляет более 6%.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 16 регионах граждане выберут губернаторов, в Ингушетии за главу региона проголосуют в парламенте. Кроме того, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания и областные думы, в том числе в Москве.