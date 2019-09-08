Полиция проверит информацию об обстреле автобуса с наблюдателями в Туве

Полиция начала проверку после появившейся информации об обстреле автобуса с наблюдателями в Туве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Выехавшие на место оперативники еще не вернулись, они ищут гильзы, сообщили в МВД. Там добавили, что в ходе ночного осмотра автобуса пулевые отверстия не были обнаружены.

Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook, что на границе между Красноярским краем и Тувой был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный хурал республики.

«Сибирь. Реалии» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что нападавшие были на лошадях и в масках и стреляли по колесам автобуса. Информацию подтверждает и издание NewsLab. По его данным, нападение на автобус, следовавший из Красноярска в Кызыл, произошло вечером 7 августа. В нем находились 12 пассажиров: журналисты, представляющие ЛДПР наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, сообщает издание. 30-40 нападавших в масках и с оружием верхом на лошадях заблокировали движение автобуса и прострелили ему колеса, пишем издание.

Выборы парламента Тувы — Верховный хурал — проходят в единый день голосования, 8 сентября. Жители республики избирают 32 депутатов, половину из которых по партийным спискам. В выборах участвуют кандидаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ и «Коммунистов России».