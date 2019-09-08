В Общественной палате сообщили о ходе выборов на Дальнем Востоке

Директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты России Максим Григорьев сообщил в Twitter о ходе выборов на Сахалине, в Хабаровском крае и Забайкалье.

По его словам, «выборы проходят спокойно и под контролем общественности». Так, в Хабаровском крае на участках работают 592 наблюдателя и шесть мобильных групп общественного контроля, в Сахалинской области — 150 человек и ситуационный центр с видеокамерами на 170 участках.

«От Общественной палаты Забайкальского края на участках сейчас работает 881 наблюдатель, функционирует центр по наблюдению за выборами», — написал он.

Григорьев также отметил, что на Сахалине появился «фейк» о том, что наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко не пускают на участки. «Реальная ситуация: 1) наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона; 2) несмотря на это, их всё равно пускают на участки», — заявил он.