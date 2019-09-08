Премьер Хорватии отреагировал на инцидент с военными на границе с Сербией

Премьер Хорватии отреагировал на инцидент с военными на границе с Сербией

Попытка въезда в Хорватию со стороны военнослужащих Сербии носила провокационный характер. Об этом в Twitter заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Мы решительно осуждаем подобную практику, которая противоречит международному праву и подрывает правопорядок в стране», — написал он.

«Было бы хорошо, если бы они уважали международное право, а не совершали действия, которые являются очевидными актами провокации», — добавил Пленкович. По его словам, хорватская сторона уважает права сербского меньшинства в стране и ожидается подобного отношения от Сербии.

Как сообщает телеканал HRT, хорватские пограничники в субботу, 7 сентября, на КПП «Баяково» запретили въезд делегации Вооруженных сил Сербии из 11 человек, следовавшей в Ясеновац. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени. Уточняется, что министерство обороны Сербии заранее не уведомило Хорватию о въезде в страну.