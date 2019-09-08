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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Премьер Хорватии отреагировал на инцидент с военными на границе с Сербией

Попытка въезда в Хорватию со стороны военнослужащих Сербии носила провокационный характер. Об этом в Twitter заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. 

«Мы решительно осуждаем подобную практику, которая противоречит международному праву и подрывает правопорядок в стране», — написал он.

«Было бы хорошо, если бы они уважали международное право, а не совершали действия, которые являются очевидными актами провокации», — добавил Пленкович. По его словам, хорватская сторона уважает права сербского меньшинства в стране и ожидается подобного отношения от Сербии.   

Как сообщает телеканал HRT, хорватские пограничники в субботу, 7 сентября, на КПП «Баяково» запретили въезд делегации Вооруженных сил Сербии из 11 человек, следовавшей в Ясеновац. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени. Уточняется, что министерство обороны Сербии заранее не уведомило Хорватию о въезде в страну. 

Теги: Хорватия, Сербия
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