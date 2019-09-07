Четыре человека пострадали в результате взрыва около рынка на Филиппинах

Четыре человека пострадали в результате взрыва около рынка на Филиппинах

По меньшей мере четыре человека ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства на рынке в филиппинском городе Исултан, сообщает национальное агентство PNA.

По данным местной полиции, взрыв произошел около 7:00 (02:00 мск) на стоянке прокатных мотоциклов перед рынком вблизи национальной автомагистрали. Взрывная волна раскидала припаркованные мотоциклы, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека, в том числе сотрудник дорожной службы. Мужчину срочно госпитализировали.

Как сообщает представитель местной полиции, пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В конце января на юге Филиппин произошло два взрыва. Одно взрывное устройство сработало в церкви во время утренней мессы, другое — возле нее чуть позже. В результате погибли 20 человек, в том числе пять военнослужащих и 15 гражданских лиц. Ранения получили 111 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».