Член российско-украинского экипажа погиб в аварии с сухогрузом в Германии

Авария произошла на грузовом судне Kelly на реке Эльба в Германии, шедшем под флагом Мальты из Роттердама в Калининград. В результате погиб один человек, еще двое получили ожоги. Об этом говорится в заявлении Центрального командования по морским чрезвычайным ситуациям Германии (Havariekommando).

Инцидент произошел недалеко от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). На судне случился пожар, который у настоящему времени потушен. В общей сложности на нем находились 13 членов экипажа и командир. В заявлении службы отмечается, что погибший и пострадавшие — члены экипажа. Пострадавших с травмами различной степени тяжести на спасательных вертолетах доставили в Гамбург. В настоящее время судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии его должны отбуксировать в порт Брунсбюттеля.

По информации издания Spiegel Online, на борту судна находились одиннадцать россиян и двое украинцев. Посольство России в Германии подтвердило агентству ТАСС, что консульские сотрудники находятся в контакте с немецкими правоохранителями.