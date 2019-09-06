Четыре человека погибли при наезде машины на тротуар в Берлине

Четыре человека погибли при наезде машины на тротуар в Берлине

Автомобиль Porsche совершил наезд на тротуар в Берлине, в результате чего погибли четыре пешехода, в том числе грудной ребенок. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел в пятницу в районе Митте после 19.00 по местному времени (20.00 мск). В результате также пострадали водитель внедорожника и еще один пешеход.

Предварительно известно, что автомобиль ехал на большой скорости. По факту аварии полиция проводит расследование.