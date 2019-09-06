Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве

Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве

Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, нападение было совершено в пятницу в 18:01 по адресу Павелецкая площадь, дом 1. Предварительно установлено, что нападавшие похитили у мужчины сумку с крупной суммой денег, после чего скрылись с места преступления. Размер материального ущерба устанавливается.

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

По данным Telegram-канала 112, на площади должна была состояться операция по обналичиванию 10 млн руб. — эти деньги и были похищены.