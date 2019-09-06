В Британии приговорили к тюремному заключению близнецов-тройняшек

В Британии приговорили к тюремному заключению близнецов-тройняшек

Трех братьев-близнецов приговорили к тюремному заключению за владение огнестрельным оружием с намерение создать угрозу для жизни людей, сообщает Reuters.

«Братья пытались эксплуатировать свою идентичную внешность и ДНК, чтобы избежать последствий совершенных ими преступных действий, однако усердная работа следователей не дала им уйти от наказания», — заявил исполняющий обязанности главного инспектора Дрисс Хаюкейн.

По данным полиции, тройняшки были вовлечены в схему, которая подразумевала передачу оружия опасному преступнику.

Проведенная экспертиза показала, что найденная на одном из пистолетов ДНК принадлежит проживающим на севере Лондона 28-летним Рису, Ральстону и Рики Гэбриэлам, однако полиция не могла установить, кто именно из братьев вовлечен в криминальную схему. В ходе следствия выяснилось, что преступные действия совершали все трое.

Ральстона и Рики Гэбриэлов приговорили к 14 годам лишения свободы, Риса — к 18 годам.