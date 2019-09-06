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Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани

Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.

«В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении. Сотрудники полиции МВД России по Староминскому району проводят проверку, устанавливают все обстоятельства», — сказал представитель управления.

Групповое отравление произошло 6 сентября, подтвердил kubantv.ru начальник управления образования местной администрации. Отмечается, что три ученицы находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, причиной отравления стал миорелаксант «Баклосан», который назначается при острых спазмах и оказывает активное действие на нервную систему человека.

Теги: отравление, Кубань, школьники, новости РБК
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