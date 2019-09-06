Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани

Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани

Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.

«В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении. Сотрудники полиции МВД России по Староминскому району проводят проверку, устанавливают все обстоятельства», — сказал представитель управления.

Групповое отравление произошло 6 сентября, подтвердил kubantv.ru начальник управления образования местной администрации. Отмечается, что три ученицы находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, причиной отравления стал миорелаксант «Баклосан», который назначается при острых спазмах и оказывает активное действие на нервную систему человека.