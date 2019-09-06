Впервые в истории армии США две сестры стали генералами

Впервые в истории армии США две сестры стали генералами

Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today.

«Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди — лучшее, что может предложить Америка», — заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.

«Тот факт, что звания генералов получили женщины из одной семьи, является невероятным достижением», — заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон, отметив важность достижения женщинами руководящих позиций в армии.

Ранее в американской армии звания генерала уже добивались отцы и сыновья, а также супруги, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю вооруженных сил страны, отмечает USA Today.