В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

Главный врач ГКБ им. В.В.Виноградова и кандидат в депутаты Мосгордумы по 36-му округу Ольга Шарапова опровергла в разговоре с РБК информацию о вспышке внутриутробной пневмонии в больнице.

По словам Шараповой, за последнюю неделю было зафиксировано лишь два случая заболевания. «Я убеждена, что это все перед выборами, я ожидала, что будут писать, что я завтракаю младенцами. Но вот написали, что есть инфекция, которой у нас не было никогда. О вспышке речи не идет», — сказала РБК главврач. Она добавила, что обратилась в ФСБ и департамент информационного обеспечения мэрии Москвы с целью установить источник информации. «Мы будем защищать честь и достоинство больницы», — заявила Шарапова.

О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова. Канал отмечал, что обычно вероятность такого заболевания у новорожденных составляет 0,002 (два ребенка на тысячу).

Внутриутробная, или врожденная, пневмония — это инфекционное воспаление в легких новорожденного, развившееся у плода еще до рождения.