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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым

Посольство России в Японии назвало представление японской стороны в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе принимать любые меры по социальному развитию своих территорий», — заявили в российском посольстве.

В дипмиссии отметили, что подобные действия Японии не способствуют созданию благоприятной атмосферы по диалогу о мирном договоре. По словам дипломатов, укрепить отношения между странами поможет только совместная работа по выполнению ранее достигнутых договоренностей, а не представления.

Токио сделало представление Москве из-за открытия рыбзавода на Шикотане накануне, 5 сентября. Ранее, 4 сентября, его посетил российский президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что власти страны соответствующе ответят на открытие предприятия. 

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной стал территориальный спор по поводу принадлежности южной гряды Курильских островов. В Токио острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи называют своими «северными территориями» и настаивают, что мирное соглашение не будет заключено без решения территориального вопроса. Позиция России состоит в том, что сначала должен быть подписан договор, после чего можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

Теги: Япония, Шикотан, Курильские острова
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