Спикер парламента Венгрии назвал ненормальными людей без детей

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер назвал ненормальными людей, у которых нет детей. Об этом сообщает Financial Times.

На состоявшейся в Будапеште международной конференции по вопросам демографии Кевер заявил, что люди без детей «стоят на стороне смерти», а рождение детей является «вопросом общественного интереса, а не частным делом».

На конференции также присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава государства заявил, что решением проблемы низкой рождаемости в стране должно стать введение экономических стимулов для семей, а не рост количества мигрантов. По его словам, семьям должно быть экономически «выгоднее иметь детей, чем не иметь их».

В феврале венгерские власти пообещали матерям с четырьмя и более детьми пожизненное освобождение от подоходного налога. Орбан также предложил молодым семьям беспроцентные кредиты в размере $36 тыс., от погашения которых их освободят после рождения третьего ребенка.