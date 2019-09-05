«Уралхим» и «Уралкалий» обратились в ФАС из-за цен на колеса для поездов

«Уралхим» и «Уралкалий» обратились в ФАС из-за цен на колеса для поездов

«Уралхим» и «Уралкалий» обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на железнодорожные колеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по правовым вопросам «Уралхима» Дмитрия Татьянина.

По словам представителя «Уралкалия», эта компания также выступает против «необоснованного роста цен на стальные колеса». Рост цен на них приводит к дополнительным издержкам. Как пояснил изданию директор логистической компании «Уралхим-транс» Всеволод Ковшов, в декабре 2016 года одно колесо стоило 24 тыс. руб., в ноябре 2018 года — 38 100 руб., а в июне 2019 года — уже более 100 тыс. руб. за штуку. Таким образом, обслуживание вагонов для «Уралхим-транса» и «Уралкалия» вырастет на 725 млн руб. (при потребности в 12 тыс. колесах в год).

Заседание комиссии антимонопольной службы по этому вопросу намечено на 12 сентября, сообщили газете в ФАС.

В июле ФАС рассмотрела дело в отношении Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ») по признакам нарушения антимонопольного законодательства. По данным регулятора, в 2017–2018 годах предприятие установило монопольно высокую цену на железнодорожные колеса, что привело к росту средней цены на данный товар на 80%.