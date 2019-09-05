Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Певец и музыкант Юрий Петерсон умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Об этом РБК сообщила Татьяна Путра, невестка сына артиста Яна Петерсона.

«Он [ушел из жизни] сегодня днем, дома, я сама там присутствовала. В конце июля обнаружили онкологическое заболевание. Уже были метастазы. Очень быстро развивалось, буквально за август он растаял», — сказала она.

По ее словам, прощание с артистом состоится на Хованском кладбище в понедельник, 9 сентября. «У нас будет гражданская панихида в крематории в 10:00 утра ориентировочно. В 09:00 едем в морг больницы № 64, оттуда его забираем и везем на кладбище на кремацию», — уточнила Путра.

Юрий Петерсон был участником популярных в Советском Союзе вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». Музыкант был первым исполнителем таких песен, как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.