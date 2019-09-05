Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»

Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити». Видео опубликовано на страницах социальной сети Instagram.

На ролике запечатлен человек, который медленно передвигается по тросу между башнями «Око» и «Нева», однако в определенный момент не удерживает равновесие и срывается вниз. От падения спортсмена спасает страховочный трос. Высота зданий делового центра превышает 300 метров.

Видео: alexandr.wow / instagram

Как сообщал ТАСС со ссылкой на столичный департамент, в День города, 7 и 8 сентября, между небоскребами «Москва-Сити» пройдутся канатоходцы. Спортсмены соберутся из разных стран, в том числе иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции, Канады. Организаторы мероприятия рассчитывают, что на площадке делового центра будет установлен новый рекорд Гиннесса.