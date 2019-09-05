Умер президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров скончался на 68-м году жизни 5 сентября, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег», — говорится в тексте.

Юрий Бобров родился в 1952 году во Владивостоке. В 1977 году окончил факультет театральной режиссуры Хабаровского Государственного института искусств и культуры.

С 1996 по 2002 год работал заместителем гендиректора Госфильмофонда России, с 2002 по 2004 год — замруководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры России. С 2004 по 2013 год возглавлял в качестве генерального директора кинокомпанию «Парамир», с 2014 года — кинокомпанию «Элюзор».

Спродюсировал более 20 фильмов, в списке которых значатся «Виртуальный роман», «Золотая видеоколлекция Театра Чудес», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада, или тайный лазутчик», «Бриг «Меркурий», «Свидетель» и другие.