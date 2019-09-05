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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы за мошенничество

Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество. Об этом сообщает издание El Diario.

По трем эпизодам незаконного присвоения имущества трибунал по коррупционным делам Верховного суда назначил Бонилье 10 лет заключения и еще 48 — по восьми эпизодам мошенничества. Ей предстоит выплатить в полном размере стоимость присвоенного имущества и штраф в размере 10%. Имущество осужденной будет конфисковано. Кроме того, приговорил к 48 годам лишения свободы бывшего секретаря Бонильи — Саула Эскобара.

Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир ($510 тыс.) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир ($3 млн 845 тыс.). Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир ($650 тыс.) государственных средств, выделенных на социальные нужды.

Теги: Гондурас, мошенничество, экс-президент
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