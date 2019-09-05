Суд оправдал юриста Крейга по делу о лжи минюсту США о работе на Украине

Федеральный суд США признал невиновным юриста и бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грега Крейга в даче им ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году. Об этом сообщает издание Politico.

Следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в США в несоблюдении законов о раскрытии информации. Уголовным разбирательством Крейга занималась специальная комиссия прокурора по «российскому вмешательству» под руководством Роберта Мюллера.

Следствие утверждает, что Манафорт, работая в качестве незарегистрированного иноагента, лоббировал интересы Украины, в то время, как Крейг занимал должность партнера в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. В 2012 году Манафорт обратился к данной фирме с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Согласно данным следствия, впоследствии Манафорт попросил компанию распространить доклад среди высокопоставленных сотрудников администрации США, над которым работал Крейг.

Как отмечает издание, Крейг сообщил отделению минюста США по реализации закона об иностранных агентах (FARA) недостоверную информацию, а также фальсифицировал предоставленные им данные. В апреле ведомство предъявило ему обвинения в даче ложных показаний о своей работе с правительством Украины. За это ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс. Бывший советник Обамы работал по запросу минюста Украины по делу о преследовании экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Во время заседания защита Крейга подтвердила, что он не лгал и не скрывал никаких данных от властей США. Кроме прочего, по словам адвокатов, Крейг не оказывал помощь украинским властям во время правления экс-президента Украины Виктора Януковича, а напротив — пытался помешать ему в попытках украинских властей и американских лоббистов исказить подготовленный Крейгом доклад.