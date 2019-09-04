В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история», — заявил он. По словам Оганесяна, полиция задержала стрелявшего. Режиссер также сообщил телеканалу «Звезда», что пьяный мужчина предупредил съемочную группу, что намерен стрелять, поскольку они ему мешают. После этого он открыл огонь, одна из пуль попала в машину.

В пресс-службе МВД по республике подтвердили агентству «РИА Новости» факт обстрела. По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля съемочной группы. Позже его задержали.

Одну из ролей в фильме «Чики» исполняет Ирина Горбачева. По словам режиссера, она не пострадала. «Без комментариев», — заявил РБК директор актрисы Дмитрий Иванов.