Мединский выступил против преподавания истории в комиксах

Министр культуры России Владимир Мединский исключил создание методических материалов для преподавания истории в формате комикса, сообщает агентство ТАСС.

«Наша задача — это стараться популярно объяснять исторические моменты, чтобы, с одной стороны, это соответствовало исторической правде, но, с другой стороны, чтобы это можно было понять и ребенку», — заявил он в беседе с журналистами на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки.

По его словам, в обществе распространено убеждение, что «популяризаторство» имеет негативное влияние. «История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой», — добавил министр.

В то же время Мединский считает неприемлемым представление исторических фактов в виде комиксов.

«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — пояснил он.