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Экономика ,  
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Евросоюз приостановил закупки овощей и фруктов на Украине

С 1 сентября европейские импортеры отказались от закупок некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Решение Евросоюза об ограничении ввоза яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов ввозимой продукции было приняло еще 21 марта, говорится в заявлении ассоциации. ЕС пошел на этот шаг, чтобы защититься от вредителей, которые могут попасть на территорию союза таким образом.

Теперь страны, которые не входят в ЕС, должны официально подтвердить, что в их продукции отсутствуют перечисленные в директиве вредители. Однако, как утверждает Ассоциация поставщиков фруктов и овощей, на Украине эти организмы ни разу не были обнаружены.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей направила в ЕС запрос о признании страны свободной от перечисленных в директиве вредителей. В Киеве рассчитывают, что это позволит восстановить беспрепятственный импорт украинских овощей и фруктов в европейские страны. Ответ от Еврокомиссии пока не поступил.

По данным УПОА, сейчас украинские производители и экспортеры самостоятельно занимаются решением данной проблемы. Например, те, кто продает тепличные томаты и перец, в данный момент за собственные деньги пытаются юридически оформить ввоз в регионы и зоны, свободные от вредителей в соответствии с требованиями ЕС. По утверждению ассоциации, фермеры надеются, что быстрее решат вопрос собственными силами, чем дождутся разрешения Евросоюза для всей страны через госсистему.

Теги: Украина, Евросоюз, овощи и фрукты, импорт
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