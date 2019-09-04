Лидера «желтых жилетов» оштрафовали на 500 евро

Парижский суд оштрафовал основателя протестного движения «желтых жилетов» Эрика Друэ на 500 евро, передает телеканал BFMTV.

Парижский уголовный суд признал виновным Друэ в «ношении запрещенного оружия» и «участии в заговоре с целью совершения преступлений». Под «запрещенным оружием» понимается деревянная дубинка, которую лидер «желтых жилетов» принес на акцию протеста 22 декабря 2018 года. Сам Друэ на вынесение приговора не явился.

Прокуратура в ходе слушаний 5 июня требовала для Друэ четыре месяца условного заключения и штрафа в размере 500 евро.

Протестные акции «желтых жилетов» во Франции начались в конце ноября прошлого года. Демонстранты выступили против повышения цен на бензин, а также за увеличение зарплат и соцвыплат. Власти отказались идти на диалог с протестующими, к 22 декабря число участников акции достигло 2 тыс. человек.

16 участников акций были взяты под стражу, среди которых был 33-летний водитель Эрик Друэ. Его обвинили в организации беспорядков и незаконном ношении оружия.