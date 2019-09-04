Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».

«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда», — сказал Мединский на открытии 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

По словам министра, комикс должен быть предназначен только для ребенка семи-восьми лет, который учится читать. «Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», — заключил он.

В столице с 4 по 8 сентября проходит Московская международная книжная выставка-ярмарка. Впервые ярмарка прошла в 1977 году. В мероприятии принимают участие как отечественные, так и иностранные издательства. В 2018 году в ярмарке приняли участие более 30 стран мира.