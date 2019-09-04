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Полиция в Петербурге за коррупцию задержала сотрудника IKEA

В Петербурге сотрудника IKEA заподозрили в причастности к коррупции, сообщили РБК в Ingka Centres. Ingka Centres управляет торговыми центрами «Мега», которые принадлежат IKEA.

Данные о том, что сотрудник компании может быть вовлечен в коррупцию, появились «в процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией «ЭТУ», которая привлекалась для выполнения работ в «Меге Дыбенко», сообщили в компании.

После этого Ingka Centres обратилась в полицию. «В результате проведенных мероприятий сотрудник компании был задержан», — говорится в сообщении. Расследование в отношении сотрудника компании продолжается.

Ранее «Фонтанка» сообщила о задержании в Петербурге с поличным руководителя региональной структуры международной торговой сети IKEA, главы ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева.

Как сообщает газета, Голубев получил 14 млн руб. от гендиректора компании «ЭТУ» Ильи Лещева за четыре претензионных письма, которые должны были помочь подрядчику взыскать с торговой сети 370 млн руб. Передача взятки была зафиксирована оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга.

По данным издания, дело открыли по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), а Голубева отпустили под подписку о невыезде.

Сообщение о задержании руководителя «одного из проектов крупной девелоперской компании» без указания имени фигуранта и названия компании размещено также на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В нем говорится, что фигурант дела, открытого по статье ч. 8 ст. 204 УК РФ, потребовал 14 млн руб. «от представителя организации, занимающейся промышленным строительством». Взамен задержанный обещал подписать ряд документов «для судебного разбирательства о выполнении дополнительного объема работ на общую сумму свыше 300 млн руб.», уточняет полиция.

Теги: IKEA, полиция, коррупция
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