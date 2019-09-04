Полиция в Петербурге за коррупцию задержала сотрудника IKEA

Полиция в Петербурге за коррупцию задержала сотрудника IKEA

В Петербурге сотрудника IKEA заподозрили в причастности к коррупции, сообщили РБК в Ingka Centres. Ingka Centres управляет торговыми центрами «Мега», которые принадлежат IKEA.

Данные о том, что сотрудник компании может быть вовлечен в коррупцию, появились «в процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией «ЭТУ», которая привлекалась для выполнения работ в «Меге Дыбенко», сообщили в компании.

После этого Ingka Centres обратилась в полицию. «В результате проведенных мероприятий сотрудник компании был задержан», — говорится в сообщении. Расследование в отношении сотрудника компании продолжается.

Ранее «Фонтанка» сообщила о задержании в Петербурге с поличным руководителя региональной структуры международной торговой сети IKEA, главы ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева.

Как сообщает газета, Голубев получил 14 млн руб. от гендиректора компании «ЭТУ» Ильи Лещева за четыре претензионных письма, которые должны были помочь подрядчику взыскать с торговой сети 370 млн руб. Передача взятки была зафиксирована оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга.