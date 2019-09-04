СМИ сообщили о продолжении поисков пилотов разбившегося Су-25

Экстренные службы продолжают поиск пилотов штурмовика Су-25, разбившегося накануне в Ставропольском крае, на месте крушения работает комиссия Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На месте крушения работает комиссия Минобороны, выясняют причины. Поиск тел продолжается», — сказал собеседник агентства.

«Известия» со ссылкой на источник утверждают, что пилотов разбившегося самолета обнаружили погибшими — издание пишет, что были найдены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официальные структуры эту информацию не подтверждают. «У нас пока нет данных таких», — заявили в военной прокуратуре Южного военного округа на вопрос РБК об обнаружении тел. РБК направил запросы в пресс-службу Южного военного округа и Минобороны России.

«РИА Новости» уточняет со ссылкой на представителя экстренных служб, что тела пилотов могут находиться в кабине самолета. Накануне источник агентства в правоохранительных органах объяснял, что сейчас самолет откапывают: при ударе он ушел на «три метра в землю».

Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета. Перед падением оба пилота перестали выходить на связь. Место крушения удалось найти после поисков с вертолета.