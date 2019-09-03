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Евро/Доллар $1,08 (-1,56%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,96%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Бизнес ,  
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Фармкомпанию Stada решили покинуть сразу два топ-менеджера

Исполнительный вице-президент фармацевтической компании STADA AG, одного из крупнейших производителей дженериков, Дмитрий Ефимов решил покинуть компанию. Во вторник об отставке Ефимова и скором уходе финансового директора Stada Марка Китли было объявлено в компании. Об этом РБК сообщили два сотрудника.

Представитель Stada подтвердил РБК отставку и отметил, что «Ефимов будет исполнять свои обязанности пока не появится замена».

Ефимов был назначен гендиректором компании «Нижфарм» и вице-президентом Stada по России и странам СНГ в 2007 году. В 2012 году он стал старшим вице-президентом Stada AG, а в 2019 году — исполнительным вице-президентом компании.

Марк Китли пришел на пост финансового директора в Stada в 2017 году, до этого работал в Albrecht, Prock & Partners, глобальной компании, оказывающей услуги по стратегическому консалтингу в фармацевтике и здравоохранении.

По данным аналитиков DSM Group, Stada занимает в России 11-е место по стоимостному объему продаж лекарств (26,1 млрд руб. по итогам 2018 года) и 5-е место по натуральному объему продаж (167 млн упаковок).

Теги: Stada, фармацевтика
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