Взрыв разрушил три частных дома в пригороде Антверпена

Взрыв произошел в южном предместье Антверпена — коммуне Вилрейк. В результате взрывной волной разрушило три частных дома, сообщает издание Gazet van Antwerpen.

По данным местной полиции, инцидент произошел в 12:30 (13:30 мск). По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа. На место происшествия прибыли аварийные службы и спасатели. Спасатели ведут разбор завалов, одного человека удалось извлечь. Сейчас спасатели с собаками продолжают вести поиск людей, которые могут находиться под завалами.

Мощность взрыва была такой, что в школе, расположенной неподалеку, были выбиты стекла. Учеников эвакуировали в другое здание в этом же районе. Кроме того, в соседних домах, располагающихся вблизи, были повреждены подвесные потолки, а в гаражах с петель слетели двери.

Мэр Антверпена Барт Де Вевер сообщил в своем Twitter, что по факту случившегося будет проведено расследование.Он выразил слова поддержки родственникам пострадавших и подтвердил, что им будет оказана вся необходимая помощь.