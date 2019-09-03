Умер худрук «Студии-69» Червинский

Режиссер, художественный руководитель театра «Студия-69» и театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский скончался в Москве 2 сентября, сообщается на сайте ГКЦ.

В центре отметили, что смерть худрука была неожиданной: еще в субботу, 31 августа, он вместе со своим коллективом выступал на фестивале «Акрополис». «Это огромная для всех эллинов и филэллинов потеря, для Греческого культурного центра, для всех нас», — отмечается в сообщении.

Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. В 1974 году окончил режиссерское отделение ЛГИК им. Н.К.Крупской. С 1987 года являлся художественным руководителем московского театра «Студия-69». Известен ролями в фильмах «Прости», «Хлеб, золото, наган», «А был ли Каротин» и других.