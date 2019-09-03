Шуфутинский раскрыл причины популярности песни «Третье сентября»

Российский певец Михаил Шуфутинский считает, что его песня «Третье сентября» обязана своей популярностью менталитету россиян. Об этом он сообщил телеканалу RT.

Шансонье не думал, что «достаточно трагичная песня» станет хитом для большого количества людей. «Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже», — объяснил певец. Он добавил, что дата была выбрана случайно и не имеет отношения к знаковым событиям его жизни.

Шуфутинский отметил, что песня была «давно любима людьми», а ее популярность не имеет отношения к интернет-мемам по ее мотивам.

«Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — заявил он. Певец добавил, что поклонники присылают ему предложения сделать 3 сентября праздничным днем.

В 2019 году композиции «Третье сентября» исполняется 26 лет. Каждый год в преддверии 3 сентября в интернете появляется множество мемов, связанных с хитом Шуфутинского. Сам певец отметил, что исполняет композицию на каждом своем концерте.