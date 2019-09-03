Шуфутинский раскрыл причины популярности песни «Третье сентября»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,90 +0,11 EUR Бирж. 73,25 -0,01 Brent 58,15 -0,68% USD Нал. 67,22 66,47 EUR Нал. 73,63 72,80 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0946 -0,0021 BTC/USD Бирж. 10 397,00 +9,00 IMOEX 2 770,51 -0,09% RTSI 1 304,72 -0,34% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 02 сен, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 02 сен, 12:41
Видео для соцсетей: как научиться делать их за минуту Pink, 11:44 Мэр Златоуста ушел в отставку после поста губернатора в Instagram Общество, 11:35 Шуфутинский раскрыл причины популярности песни «Третье сентября» Общество, 11:34 Овечкин пообещал улучшить свой рейтинг в компьютерной игре NHL20 Спорт, 11:33 Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» Общество, 11:25 Самолет S7 экстренно сел в Якутии из-за плохого самочувствия пассажира Общество, 11:19 Как выбрать вино и не пожалеть Стиль, 11:13 Защите Сан-Франциско от подъема океана мешает разобщенность властей Партнерский материал, 11:06 Круг, иероглиф, озеро: 5 самых необычных небоскребов мира Недвижимость, 11:05  Reuters узнал о гостиничном буме в Сингапуре из-за протестов в Гонконге Общество, 11:04 Как развивать грузоперевозки в условиях падения доходов населения Pro, 11:03 Дхармагеддон: как настоятель Шаолиня превратил монастырь в бизнес-империю Pro, 11:03 Путин назвал братскими отношения между Россией и Монголией Политика, 11:01 Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков Общество, 10:52
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Шуфутинский раскрыл причины популярности песни «Третье сентября»

Российский певец Михаил Шуфутинский считает, что его песня «Третье сентября» обязана своей популярностью менталитету россиян. Об этом он сообщил телеканалу RT.

Шансонье не думал, что «достаточно трагичная песня» станет хитом для большого количества людей. «Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже», — объяснил певец. Он добавил, что дата была выбрана случайно и не имеет отношения к знаковым событиям его жизни.

Шуфутинский отметил, что песня была «давно любима людьми», а ее популярность не имеет отношения к интернет-мемам по ее мотивам.

«Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — заявил он. Певец добавил, что поклонники присылают ему предложения сделать 3 сентября праздничным днем.

В 2019 году композиции «Третье сентября» исполняется 26 лет. Каждый год в преддверии 3 сентября в интернете появляется множество мемов, связанных с хитом Шуфутинского. Сам певец отметил, что исполняет композицию на каждом своем концерте.

Теги: Шуфутинский, сентябрь, песня, популярность
Материалы по теме
Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева
Общество
Шуфутинский подаст в суд на Hilton из-за упавшего на него куска стены
Общество
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter