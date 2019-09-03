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Мэр Златоуста ушел в отставку после поста губернатора в Instagram

Глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин ушел в отставку, говорится в сообщении городской администрации. С критикой его работы на своей странице в Instagram выступал врио губернатора Алексей Текслер.

Жилин досрочно сложил с себя полномочия главы города. На сайте администрации появилось его обращение. «Учитывая ситуацию, которая складывается сегодня в городе, считаю, что это самое оптимальное решение. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. Ради будущего Златоуста, ради его развития. Ради дальнейшей стабильной работы. Думаю, что это хороший вариант перезагрузки муниципальной власти», — написал он. Отставку Жилина приняли местные депутаты.

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В Златоусте в течение последнего года шли протесты из-за строительства кремниевого завода. Зимой местные жители выкупили рекламные баннеры, на которых разместили протестные лозунги. В июне от строительства завода власти области отказались.

В конце августа с критикой работы Жилина выступил губернатор Алексей Текслер. «Такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области. Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего, по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину», — написал он в Instagram после встречи с жителями города.

Теги: Златоуст, отставка, мэр, губернатор, Instagram, Челябинская область
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