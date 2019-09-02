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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Умерла автор поэтического перевода Корана на русский язык Порохова

Переводчица Корана Валерия Порохова умерла в возрасте 79 лет. Ее смерть РБК подтвердил российский религиозный и политический деятель Али Вячеслав Полосин.

«Возраст, конечно, свою роль [сыграл], все-таки она 1940 года рождения. Понятно, что с возрастом у всех у нас какие-то болезни образуются. У нее был плеврит и там уже не разглядели сразу онкологию. Это стало главной причиной смерти», — сказал Полосин.

Точные дата и места смерти Пороховой пока неизвестны. «Предварительно только про среду известно», — отметил Полосин, отвечая на соответствующий вопрос РБК.

Валерия Порохова — профессиональный переводчик-синхронист с английского языка. Она получила известность как автор поэтического перевода Корана на русский язык.

В 1985 году Порохова вслед за мужем переехала из Москвы в Дамаск, где приняла ислам. Она была членом ряда общественных академий — Евразийской международной академии культуры, Российской академии естественных наук (РАЕН), Международной академии информатизации при ООН и других. Работу по переводу Корана она завершила в 1991 году.

В Россию она вернулась в 2002 году. Тогда же президиум Российской академии естественных наук наградил Порохову орденом «За заслуги перед Отечеством».

Теги: переводчик, смерть, новости РБК
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