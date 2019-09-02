Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Испанская полиция задержала парусную яхту с 800 кг кокаина на борту вблизи Азорских островов, сообщает газета El Mundo.

В спецоперации по перехвату парусника Seascape приняли участие сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налоговой службы Испании. На борту судна было обнаружено 800 кг наркотика.

Трое арестованных моряков — граждане Сербии, России и Мексики — плыли в Европу под американским флагом. После задержания судно было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По информации испанских СМИ, сбытом наркотиков занималась сербская мафия.

«Следим за ситуацией. Наш почетный консул сейчас выясняет детали: действительно ли среди задержанных есть российский гражданин, как это указано в сообщении полиции», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Испании Дмитрий Болбот. Он отметил, что никаких обращений или официальных уведомлений в консульский отдел посольства и консульство России на Канарских островах не поступало.