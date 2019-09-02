Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,77 -0,03 EUR Бирж. 73,25 -0,10 Brent 58,55 -2,93% USD Нал. 67,14 66,19 EUR Нал. 73,72 72,68 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0970 -0,0024 BTC/USD Бирж. 10 090,01 +315,71 IMOEX 2 773,01 +1,20% RTSI 1 309,22 +1,23% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽67 (+0,35%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,35%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Витесса» Караваева Спорт, 19:59 Осенний спорт: лучшие тренировки на улице и советы по их выполнению Pink, 19:57 Совкомбанк выкупил ипотечные кредиты Татфондбанка на 1,1 млрд руб. Финансы, 19:56 В Ярославле семь человек пострадали из-за столкновения трех маршруток Общество, 19:53 Прокурор запросила 6 лет по делу о призыве к насилию над детьми силовиков Общество, 19:52 Дочь назвала причину инсульта у первого президента Крыма Общество, 19:39 Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина Общество, 19:33 Зеленский назвал сроки начала «большой приватизации» на Украине Политика, 19:30 Ураган «Дориан» в Атлантике ослабел до четвертой категории Общество, 19:18 Загитова — в 11-м классе, Медведева — на 4-м курсе. День знаний в спорте Спорт, 19:09 Троих детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы Общество, 19:03 Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян Политика, 18:56 Трамп назвал главных противников США Политика, 18:53 ВЭБ и структура «Реновы» прокредитуют проекты на сумму до 100 млрд руб. Бизнес, 18:45
Общество ,  
0 
Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Испанская полиция задержала парусную яхту с 800 кг кокаина на борту вблизи Азорских островов, сообщает газета El Mundo.

В спецоперации по перехвату парусника Seascape приняли участие сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налоговой службы Испании. На борту судна было обнаружено 800 кг наркотика.

Трое арестованных моряков — граждане Сербии, России и Мексики — плыли в Европу под американским флагом. После задержания судно было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По информации испанских СМИ, сбытом наркотиков занималась сербская мафия.

«Следим за ситуацией. Наш почетный консул сейчас выясняет детали: действительно ли среди задержанных есть российский гражданин, как это указано в сообщении полиции», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Испании Дмитрий Болбот. Он отметил, что никаких обращений или официальных уведомлений в консульский отдел посольства и консульство России на Канарских островах не поступало.

Теги: наркотики, кокаин, мафия, новости РБК
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
В деле о «кокаиновом» судне в Кабо-Верде появились новые подозреваемые
Политика
В Испании задержали украинцев на судне под флагом Молдавии с 10 т гашиша
Общество
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter