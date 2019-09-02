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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели показательное задержание на школьной линейке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

В пресс-службе объяснили, что школа № 540 провела праздничную линейку в форме выездного мероприятия, которое представляло из себя игру.

«В торжественной части общего построения участвовали сотрудники мобильного отряда особого назначения на транспорте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у этого подразделения есть группа, которая делает показательные выступления. И в рамках патриотического момента был разговор о героических мужских профессиях, о защитниках родины было показательное выступление, буквально одна минута. У них есть заготовка, с которой они выступают. Потом школьники пошли на мастер-классы по ушу и футболу», — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что программа была заранее утверждена с родителями.

Ранее издания TJ и «Бумага» опубликовали фото и видео показательного задержания сотрудниками ОМОНа. На них видно, как мимо людей на школьной линейке проезжают служебные автомобили. Очевидцы рассказали TJ, что во время выступления сотрудники ОМОНа выбежали из машины, «скрутили человека и засунули его в машину».

Теги: ОМОН, Санкт-Петербург, школьная линейка
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