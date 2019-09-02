Медведев удивился 1-му «М» классу в новой школе в Татарстане

Глава правительства России Дмитрий Медведев удивился набору 11 первых классов в новой начальной школе Татарстана. Об этом премьер узнал от главы республики Рустама Минниханова на селекторном совещании по школьному строительству, сообщает «Интерфакс».

«Я начал придумывать название — это 1-й «М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, «Б», «В», «Г». Но вот «Л» — это интересно», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что численность классов должна быть оптимальной для учебного процесса, а классы должны иметь «разумный размер», передает агентство. На вопрос Медведева о наполняемости классов, участники совещания ответили, что она составляет от 26 до 30 человек.

По словам Минниханова, которого цитирует «Татар-информ», многопрофильный лицей «Перспектива» построен в рамках национального проекта «Образование» и рассчитан на 1224 ученика. Всего в 11 первых классах будут учиться 317 первоклассников.