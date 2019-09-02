Умер режиссер фильма «О спорт, ты — мир!» Борис Рычков

На 82-м году жизни скончался советский режиссер и сценарист документального кино Борис Рычков. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Первого сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков», — говорится в сообщении.

Рычков родился в 1938 году. В 1966 году он окончил ВГИК (мастерская И.Капалина), с 1979 года преподавал там. С 1966 по 1993 год был режиссером Центральной студии документальных фильмов. В 1981 году Рычков стал лауреатом Государственной премии СССР за художественно-документальный фильм «О спорт, ты — мир!». В числе работ режиссера фильмы «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Ленин. Семь лет в Швейцарии», «Свет Октября», «Свет партии Ленина», «Шаги истории» и др.