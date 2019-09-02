Смоленский губернатор уволил двух замов за срыв планов по нацпроектам

Смоленский губернатор уволил двух замов за срыв планов по нацпроектам

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил двух своих заместителей Анну Кожурину и Руслана Черных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Причиной, как сообщили в пресс-службе, стала «угроза срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц».

Кожурина курировала вопросы развития физкультуры и спорта. Ее увольнение связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования для комплекса «Готов к труду и обороне». Это могло привести к невыполнению основных показателей в рамках нацпроекта «Демография» и сокращению федерального финансирования, считают в обладминистрации.

Причину увольнения Черных пресс-служба не пояснила. На сайте обладминистрации сообщается, что он курировал региональные проекты «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда») и «Безопасность дорожного движения» (входит в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).