Смоленский губернатор уволил двух замов за срыв планов по нацпроектам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,75 -0,04 EUR Бирж. 73,19 -0,16 Brent 60,40 +0,13% USD Нал. 67,06 66,28 EUR Нал. 73,68 72,80 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0967 -0,0027 BTC/USD Бирж. 9 847,90 +73,60 IMOEX 2 771,14 +1,14% RTSI 1 307,78 +1,12% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽67 (+0,36%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,36%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
Тегеран заявил о неисполнении европейцами обязательств по ядерной сделке Политика, 15:47 Порошенко нашел новую работу в Раде Политика, 15:46 Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности Общество, 15:45 ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты Общество, 15:40 Телевидение за деньги: когда россияне начнут отключаться от кабельного ТВ Quote, 15:31 Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю Общество, 15:30 Путин поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатами пострадавшим от паводка Общество, 15:18 ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года Спорт, 15:13 МИД счел действия США в Идлибе непоследовательными и противоречивыми Политика, 15:06 Ответственное потребление и тарифы ЖКХ: что влияет на рынок моды Pro, 15:04 Лавров заявил об отсутствии ответа НАТО на предложение России по ракетам Политика, 15:03 Стратегия Ripple: как перевод в 1,5 млрд XRP повлиял на курс монеты Крипто, 15:01 Продюсер Розенбаума объяснила госпитализацию артиста Общество, 14:54 Группа ГАЗ показала новую «Газель» Бизнес, 14:52
Политика ,  
0 
Смоленский губернатор уволил двух замов за срыв планов по нацпроектам

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил двух своих заместителей Анну Кожурину и Руслана Черных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Причиной, как сообщили в пресс-службе, стала «угроза срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц».

Кожурина курировала вопросы развития физкультуры и спорта. Ее увольнение связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования для комплекса «Готов к труду и обороне». Это могло привести к невыполнению основных показателей в рамках нацпроекта «Демография» и сокращению федерального финансирования, считают в обладминистрации.

Причину увольнения Черных пресс-служба не пояснила. На сайте обладминистрации сообщается, что он курировал региональные проекты «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда») и «Безопасность дорожного движения» (входит в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Теги: Смоленская область, Губернатор, увольнение, нацпроекты
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
Материалы по теме
Путин назвал срок принятия необходимых для реализации нацпроектов законов
Политика
За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть
Экономика
Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter