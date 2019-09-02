Смоленский губернатор уволил двух замов за срыв планов по нацпроектам

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил двух своих заместителей Анну Кожурину и Руслана Черных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Причиной, как сообщили в пресс-службе, стала «угроза срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц».
Кожурина курировала вопросы развития физкультуры и спорта. Ее увольнение связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования для комплекса «Готов к труду и обороне». Это могло привести к невыполнению основных показателей в рамках нацпроекта «Демография» и сокращению федерального финансирования, считают в обладминистрации.
Причину увольнения Черных пресс-служба не пояснила. На сайте обладминистрации сообщается, что он курировал региональные проекты «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда») и «Безопасность дорожного движения» (входит в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).