Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена попросили журналистов не снимать их сына Кирилла на школьной линейке. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс. Об этом написала на своей странице в Instagram Елена Зеленская.

«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет безобразничать, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным», — поделилась первая леди Украины.

Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его.

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла. Первую фотографию своей семьи первая леди опубликовала в Instagram 1 июня, в День защиты детей.