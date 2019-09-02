Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы

Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 29 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания на 3 октября. Третьим лицом по нему привлечено ООО «Краснобродский южный», которое владеет угольным разрезом в Кемеровской области. Основания исковых требований не сообщаются.

Как пишут «Ведомости», угледобывающая компания задолжала Альфа-банку около 9 млрд руб. Собеседник газеты, близкий к «Альфа-групп», подтвердил, что иск подан из-за нее.

С 2009 года IMC Montan несколько раз делало аудит угольного разреза, последний был в 2017 году, сообщается на сайте компании. В октябре того же года Альфа-банк выдал «Краснобродскому южному» кредит на $143 млн (около 9 млрд руб.), а в ноябре следующего решил через суд взыскать с компании долг по кредиту, отмечает газета. Банк выиграл дело, но не получил денег. В апреле банк потребовал признать угледобывающую компанию банкротом.

По данным СПАРК, владелец «Краснобродского южного» — московское ООО «Редвейд», 69% разреза находится в залоге у Альфа-банка. Ранее разрез принадлежал кипрской Delvenisto Investments. Сам «Редвейд» принадлежит «Краснобродскому южному» и кипрской Wolater Investments. Обе компании в ноябре 2018 года подали иск к Delvenisto, потребовав признать сделку по продаже 100% «Редвейда» недействительной. Истцы хотят взыскать с кипрской компании $108,6 млн.